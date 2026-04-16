Автор фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

По результатам 2025 года Россия осталась четвертой экономикой на мировой арене. Несмотря на это, ВВП страны впервые превысил границу в семь триллионов долларов по паритету покупательной способности, сообщает РИА Новости.

В 2024 году этот показатель был равен 6,97 триллиона долларов, а в прошлом он достиг 7,26 триллиона — именно это позволило России сохранить позиции. Лидером остается Китай, ВВП которого вырос с 38,2 триллиона до 41,2 триллиона долларов. Далее идут США (ВВП увеличился до 30,8 триллиона с 29,3 триллиона), Индия (с 15,6 триллиона до 17,3 триллиона). На пятом месте находится Япония с показателем в семь триллионов (в прошлом году ВВП составлял 6,7 триллиона).

Глобально экономика выросла до 210 триллионов долларов за прошлый год. В 2024-м она равнялась 197,8 триллиона.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, чем вызвана отрицательная динамика экономики страны. Причины просты — это календарные, погодные и сезонные факторы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.