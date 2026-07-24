В одних регионах увеличили лимиты, в других отменили жесткие нормы.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Ситуация на топливном рынке в России меняется в положительную сторону на глазах. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

- Мы обсуждали тему обеспечения горюче-смазочными материалами, ситуация меняется на глазах, - цитирует ТАСС Володина.

Как показывает обратная связь, начались поставки топлива сельхозпредприятиям. В каких-то регионах увеличиваются лимиты, а где-то отменяются более жесткие нормы, пояснил он.

Ранее сообщалось, что бензин АИ-92 и АИ-95 в Татарстане подорожал почти на два рубля за неделю. Премиальный АИ-98 и дизель почти не изменились, но топливо в республике всё ещё дешевле, чем в среднем по округу.

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