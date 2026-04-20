Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами
Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты
Россиянам, которые регулярно получают переводы на личные карты, стоит быть внимательнее. Государство запускает автоматический контроль за счетами граждан. О «красных флагах» для налоговиков агентству «Прайм» рассказала старший партнёр юридической фирмы «АНП Зенит» Гузель Валеева.
Под контроль попадут не все переводы. Деньги от близких родственников, разовые возвраты долгов или подарки — не в счёт. Система будет искать закономерности: регулярность, одинаковые суммы, большое количество отправителей.
В зоне риска — те, кто ведёт бизнес без регистрации: репетиторы, парикмахеры, арендодатели, продавцы в соцсетях.
Система сравнивает поступления на карту с официальным доходом человека. Если разница превышает 2,4 миллиона рублей в год, налоговая может запросить пояснения.
Если найдут незадекларированный доход, грозит доначисление налога на доходы физических лиц до 22 процентов, налог на добавленную стоимость, штрафы и даже уголовная ответственность при особо крупных суммах.
Эксперт советует легализовать деятельность — оформить самозанятость или индивидуальное предпринимательство — и всегда указывать назначение платежа.
Ранее сообщалось, что банки смогут определять общее количество карт, открытых в разных организациях. Информация, составляющая банковскую тайну, останется защищенной.
