Экономика
20 апреля 07:38
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россиянам, которые регулярно получают переводы на личные карты, стоит быть внимательнее. Государство запускает автоматический контроль за счетами граждан. О «красных флагах» для налоговиков агентству «Прайм» рассказала старший партнёр юридической фирмы «АНП Зенит» Гузель Валеева.

Под контроль попадут не все переводы. Деньги от близких родственников, разовые возвраты долгов или подарки — не в счёт. Система будет искать закономерности: регулярность, одинаковые суммы, большое количество отправителей.

В зоне риска — те, кто ведёт бизнес без регистрации: репетиторы, парикмахеры, арендодатели, продавцы в соцсетях.

Система сравнивает поступления на карту с официальным доходом человека. Если разница превышает 2,4 миллиона рублей в год, налоговая может запросить пояснения.

Если найдут незадекларированный доход, грозит доначисление налога на доходы физических лиц до 22 процентов, налог на добавленную стоимость, штрафы и даже уголовная ответственность при особо крупных суммах.

Эксперт советует легализовать деятельность — оформить самозанятость или индивидуальное предпринимательство — и всегда указывать назначение платежа.

Ранее сообщалось, что банки смогут определять общее количество карт, открытых в разных организациях. Информация, составляющая банковскую тайну, останется защищенной.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.