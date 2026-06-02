Россиянам стали доступны выплаты зарплаты в любой день
Подключить опцию можно в приложении банка, при открытии доступа анализируются поступления от работодателя и средний заработок за день.
Возможность получать зарплату в любой день, не дожидаясь официальной даты выплат, стала доступна официально работающим россиянам. Как отметила в преддверии ПМЭФ-2026 первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, опция может стать альтернативой использованию кредитных карт в режиме «до зарплаты».
Новая функция появилась у держателей зарплатных карт. Это порядка 11 миллионов жителей страны, в том числе перешедшие из Почта банка клиенты. Ее использование является добровольным, процентов, как в случае с кредитом, не взимается. В день выплаты официальной зарплаты полученная ранее сумма будет автоматически удержана. Подключить опцию можно в приложении банка, при открытии доступа анализируются поступления от работодателя и средний заработок за день. Сумма, доступная в счет зарплаты, рассчитывается ежедневно.
Конкуренция в сфере зарплатных проектов стимулирует российские банки персонифицировать свои предложения, развивать цифровую среду, делая ее более удобной для пользователя, а также применять игровые механики. По данным отраслевых исследований, при выборе зарплатной карты россияне в первую очередь обращают внимание на бесплатное обслуживание и отсутствие комиссий заснятие наличных. Для многих важен кешбэк, а также выгодные условия по кредитным продуктам, в том числе, возможность получить «деньги до зарплаты» на льготных условиях.
