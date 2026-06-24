Экономика
24 июня 16:06
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«Вечерняя Казань»

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Россияне начали снижать долговую нагрузку за счет рефинансирования кредитов

По прогнозам, выдачи кредитов наличными по итогам 2026 года вырастут на 76% и превысят 6 триллионов рублей.

Россияне начали снижать долговую нагрузку за счет рефинансирования кредитов

Автор фото: пресс-служба ВТБ

Тренд на рефинансирование кредитов физических лиц усиливается на российском рынке. По данным Банка России и оценкам аналитиков Frank RG, в первом полугодии 2026 года доля рефинансирования в структуре выдач кредитов наличными достигла 14-17 %, став одним из самых быстрорастущих подсегментов. Объём таких операций вырос на 35-40 % год к году, что отражает стремление заёмщиков оптимизировать долговую нагрузку на фоне постепенного снижения стоимости кредитов. Спрос на рефинансирование растет и за счет развития дистанционных каналов: всё больше банков предлагают онлайн‑оформление без справок и визитов в офис.

ВТБ фиксирует аналогичную динамику: в мае объём выдачи кредитов наличными на цели рефинансирования вырос на 45% и достиг 2,7 миллиарда рублей, а среднемесячный прирост с начала года составил 68%. За пять месяцев клиенты банка оформили потребительских кредитов на 215 миллиардов рублей — почти вдвое больше, чем год назад. Как отметил старший вице‑президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, рост спроса на рефинансирование — устойчивый тренд, который поддерживается поэтапной корректировкой условий кредитования: с начала года ПСК снизилась на 6,3 процентных пункта.

По прогнозам специалистов ВТБ, выдачи кредитов наличными по итогам 2026 года вырастут на 76% и превысят 6 триллионов рублей. В целом, по оценкам аналитиков Frank RG и «Эксперт РА», при сохранении текущих условий рост розничного кредитного портфеля может составить 15-20 % по итогам года.

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