Экономика
16 марта 12:02
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россияне стали массово продавать квартиры для закрытия ипотеки

Было закрыто ссуд на 425 миллионов рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По статистике Центробанка, в IV квартале 2025 года за счет продажи квартир россияне закрыли ссуд на 425 миллионов рублей. Показатели вдвое больше, чем за тот же период предыдущего года. Всего за год жители погасили ипотеку через продажу квартир на общую сумму 1,3 миллиарда рублей.

Как говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич, это может косвенно доказывать финансовые трудности заемщиков. Продажа квартиры по рыночной цене становится для них способом рассчитаться с долгом, когда обслуживать кредит больше невозможно.

Директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин отмечает, тенденция может быть связана с «волной» рискованных кредитов, выданных в 2023 году. В то время банки активно одобряли ипотеку с минимальным первоначальным взносом заемщикам с высокой долговой нагрузкой. А сейчас ссуды выходят в просрочку. К концу прошлого года объем проблемной ипотечной задолженности достиг 205 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что на семейную ипотеку многодетные татарстанцы купят только «коробку». По мнению аналитиков, льготный заем в республике не позволит родителям с тремя и более детьми приобрести квартиру необходимой площади.

