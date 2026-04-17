В республике стабильно дешевеет только оливковое масло.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Годовая инфляция в регионе выросла до 7,09 процента, в то время как в среднем по России он составляет 5,86 процента. Даже по ПФО показатель ниже — 6,67 процента. Однако при этом в Татарстане медленнее дорожают непродовольственные товары по сравнению с общим темпом, следует из данных Росстата.

Печатные издания подорожали на 13 процентов в республике. Причина заключается в увеличение расходов на материалы, услуги ретейлеров и прочее. Дороже стали и компьютеры, в основно из-за зарубежных деталей и общей нехваткой компонентов. Неожиданно подешевели мобильные гаджеты — наушники, смартфоны, часы. На это повлияло укрепление рубля и охлаждением спроса в условиях высоких ставок по потребительским кредитам

Продукты дорожали в умеренном темпе. Из-за Пасхи и роста стоимости содержания животных взлетели цены на яйца. За год этот показатель однако увеличился всего на 0,65 процента. Дороже стал сахар, и причина этому — снижение объема производства. Даже фастфуд стал менее доступным вместе со столовыми и ресторанами. Цены выросли на 10,49 процента. Дешевеет только оливковое масло — такая тенденция наблюдается уже полгода из-за укрепления рубля.

Сильнее всего выросли цены на услуги: поездки, медицинские процедуры (+14,59 процента), пересылка писем и предметов (+20,53 процента). Ожидаемо, цены на зарубежные туры падают (-5,96 процента), а на Черное море — растут (+17,37 процента).

Ранее сообщалось, что целевого уровня инфляции в четыре процента достигнут, если получится. «Любой ценой» такого показателя в Центробанке добиваться не будут.

