Автор фото: Илья Питалев / РИА Новости

На 1 января 2026 года розничный кредитный портфель отделения «Банк Татарстан» Сбербанка превысил 517 миллиардов рублей, что на 13% больше, чем в аналогичный период годом ранее.

Портфель жилищных кредитов в Сбере вырос на 17% за год и превысил 389 миллиардов рублей. В 2025 году жителям республики было выдано 22,8 тысячи кредитов на покупку недвижимости на общую сумму более чем 106 миллиардов рублей. Более половины выдач пришлось на программы с господдержкой.

Портфель потребительских кредитов отделения Сбербанка в Татарстане на 1 января 2026 года превысил 65,6 миллиарда рублей. Объем оформленных потребительских кредитов за год составил 31,2 миллиарда рублей.

Значимый рост показал портфель автокредитования — он достиг 16,4 миллиарда рублей, увеличившись за год более чем в 3,5 раза. Жители Татарстана оформили более 10 тысяч кредитов на покупку автомобиля, пик выдач пришелся на октябрь.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Рост розничного кредитного портфеля Сбера в Татарстане до 517 миллиардов рублей (+13% за год) говорит о доверии жителей республики. Особенно показателен сегмент жилищного кредитования: портфель вырос на 17% и превысил 389 миллиардов рублей, а за 2025 год было выдано 22,8 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 106 миллиардов рублей. Значительная доля выдач пришлась на программы с господдержкой, что свидетельствует о высокой эффективности совместных инициатив государства и банка в повышении доступности жилья.

Потребительское кредитование также демонстрирует стабильность: портфель достиг 65,6 миллиарда рублей, а годовой объём выдач составил 31,2 миллиарда рублей. Наиболее динамично развивается автокредитование — портфель увеличился более чем в 3,5 раза, до 16,4 миллиарда рублей, что связано с развитием партнёрских программ с автодилерами. Такие результаты отражают не только качественные изменения в структуре потребления, но и способность Сбера оперативно реагировать на потребности клиентов, предлагая современные и конкурентоспособные финансовые решения».