Экономика
17 июня 12:08
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«Вечерняя Казань»

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Рыночная ипотека станет доступнее не раньше 2028 года

Ставки могут снизиться до комфортного уровня только при ключевой ставке в семь процентов.

Рыночная ипотека станет доступнее не раньше 2028 года

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ждать дешёвой ипотеки на рыночных условиях в ближайшие пару лет не стоит. Директор по развитию бизнеса экосистемы М2 Юлия Рыкунова на форуме «Движение» в Сочи заявила, что психологически комфортных ставок мы достигнем не ранее начала 2028 года. Для этого ключевая ставка ЦБ должна опуститься до семи процентов. Тогда с учётом всех надбавок рыночная ипотека будет стоить 9–12 процентов.

Пока ставки превышают 18 процентов. К концу 2026 года они могут немного снизиться — до 16,5-17,5 процента, но это случится только если ключевая ставка окажется на уровне 12-13 процентов.

Рыночная ипотека в основном используется на «вторичке», где почти нет льготных программ. И спрос там, как ни странно, растёт: по данным «Авито Недвижимости», за пять месяцев 2026 года доля ипотечных сделок на вторичном рынке достигла 73 процентов, а их объём вырос на 19 процентов по сравнению с 2025 годом.

Ранее мы писали, что дифференцированную систему семейной ипотеки планируют ввести уже с 1 июля. Льготная ставка будет зависеть от количества детей в семье.

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