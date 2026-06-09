Гендиректор «Дом.РФ» рассказал о росте продаж и проблемах в регионах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Российский рынок новостроек вышел из самой тяжелой фазы — с высокими ставками и дорогими кредитами. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор публично-правовой компании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

«Мы уже прошли самый тяжелый период, пошли в другую сторону, в сторону снижения ключевой ставки», — отметил он.

Критическая фаза осталась позади, хотя застройщикам по-прежнему непросто. Один из главных показателей устойчивости — поступления от продаж новостроек: за первые четыре месяца 2026 года они достигли 1,53 триллиона рублей, это на 11 процентов больше, чем годом ранее.

Еще один плюс — на счетах эскроу лежит 7,4 триллиона рублей, а уровень покрытия задолженности по проектному финансированию держится около 70 процентов.

Но ситуация по стране неравномерная. Примерно в трети регионов продажи не успевают за стройкой. Среди таких — Башкирия и Краснодарский край. По словам Мутко, там построили слишком много жилья, которое не очень интересует покупателей.

Статистика «Дом.РФ» показывает: в мае застройщики запустили на 14 процентов меньше новых проектов, чем годом ранее — всего 2,3 миллиона квадратных метров. Это уже третий месяц падения подряд. Если с октября 2025-го по январь 2026-го в месяц продавали по 2,5–3,7 миллиона «квадратов», то в феврале-апреле — уже 1,6-1,7 миллиона «квадратов». Правда, в целом с начала года запусков все же больше на 11 процентов — за счет сильного первого квартала.

Интересно, что на топ-10 регионов по строительству пришлось только 30 процентов новых проектов — это исторический минимум. В Краснодарском крае и Тюменской области в мае не запустили вообще ни одного объекта. А вот Московская область нарастила запуски на 42 процента, Ленинградская — сразу на 122 процента. Зато в Москве и Санкт-Петербурге спад — на 28 процентов и 50 процентов соответственно.

Ранее мы писали, что низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры. В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.