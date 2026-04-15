Экономика
15 апреля 17:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Рынок сбережений россиян вырос почти на 500 млрд рублей

По оценке ВТБ, в марте рынок сбережений увеличился на 283 млрд рублей, из них портфель рублевых средств - на 199 миллиардов.

Автор фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

По оценке ВТБ, общерыночный объем привлеченных средств в первом квартале увеличился более чем на 489 миллиарда и достиг 66,3 триллиона рублей. Основным драйвером роста по-прежнему остаются вклады и накопительные счета в национальной валюте. Общий объем рублевых пассивов превысил 62,9 триллиона рублей (+519 миллиардов). На рынке продолжается процесс дедолларизации: валютные сбережения с начала года сократились еще на 31 миллиард.

«В текущей фазе процентного цикла вклады можно рассматривать как консервативную стратегию для накопления. В условиях сохранения макроэкономической неопределенности именно предсказуемость выгоды по ним становится главным критерием, смещая фокус с максимизации доходности на минимизацию рисков. Рынок сбережений продолжит расти, оставаясь «тихой гаванью» накоплений», – прокомментировал руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
