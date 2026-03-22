Ключевые изменения коснутся социальных пенсий, рассрочки и займов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 апреля в России вступают в силу пять ключевых изменений в сфере личных финансов. Они касаются индексации социальных пенсий, правил предоставления рассрочки, условий выдачи займов в микрофинансовых организациях (МФО), а также подходов банков к оценке доходов заемщиков. Подробнее об этом рассказали в РБК.

Социальные пенсии проиндексируют на 6,8% - повышение затронет около 4,3 миллиона человек, в том числе и граждан без трудового стажа, людей с ОВЗ, и тех, кто потерял кормильца.

Условия рассрочки ужесточаются: предоставлять их смогут только операторы (банки, МФО или спецорганизации) с капиталом от пяти миллионов рублей. Максимальный срок рассрочки - не более шести месяцев. При этом переплата по займам в МФО сроком до года снизится со 130% до 100% от суммы долга. С октября вводят и ограничения на количество таких займов для одного клиента.

Срок подачи декларации 3-НДФЛ истекает 30 апреля. Задекларировать доходы за 2025 год обязаны жители страны, продавшие имущество или получившие доходы, с которых налог не был удержан.



Последнее изменение коснется действия банков при выдаче кредитов – теперь они будут учитывать только официальные источники дохода. Подтвердить доход ИП справкой от самого себя больше не получится.



