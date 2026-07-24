Ситуация с топливом в Татарстане стабилизируется
Положительную динамику показали еще несколько регионов.
В ряде регионов России растет число работающих заправок и сокращаются очереди на них, прокомментировал ситуацию с топливом министр энергетики РФ Сергей Цивилев. В их числе – и Татарстан.
По словам главы ведомства, положительная динамика помимо Татарстана наблюдается в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, на Кубани, в Архангельской и Саратовской областях.
- Это стало возможным благодаря мерам, принятым правительством Российской Федерации, включая запрет на экспорт нефтепродуктов, и решениям, направленным на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей, — цитирует пресс-служба министерства Цивилева.
Ранее сообщалось, что бензин АИ-92 и АИ-95 в Татарстане подорожал почти на два рубля за неделю. Премиальный АИ-98 и дизель почти не изменились, но топливо в республике всё ещё дешевле, чем в среднем по округу.
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