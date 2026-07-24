Экономика
24 июля 21:22
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«Вечерняя Казань»

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Ситуация с топливом в Татарстане стабилизируется

Положительную динамику показали еще несколько регионов.

Ситуация с топливом в Татарстане стабилизируется

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ряде регионов России растет число работающих заправок и сокращаются очереди на них, прокомментировал ситуацию с топливом министр энергетики РФ Сергей Цивилев. В их числе – и Татарстан.    

По словам главы ведомства, положительная динамика помимо Татарстана наблюдается в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, на Кубани, в Архангельской и Саратовской областях.  

- Это стало возможным благодаря мерам, принятым правительством Российской Федерации, включая запрет на экспорт нефтепродуктов, и решениям, направленным на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей, — цитирует пресс-служба министерства Цивилева.

Ранее сообщалось, что бензин АИ-92 и АИ-95 в Татарстане подорожал почти на два рубля за неделю. Премиальный АИ-98 и дизель почти не изменились, но топливо в республике всё ещё дешевле, чем в среднем по округу.

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