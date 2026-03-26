За неполный год самозапрет установили 20 миллионов человек.

Автор фото: РИА Новости

Около миллионов россиян ежемесячно устанавливают самозапрет на выдачу кредитов. В общей сложности за неполный год его установили 20 миллионов человек, рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Кто-то снимает, потом снова устанавливает», - объяснила Набиуллина.

Центробанк поддерживает идею о том, чтобы банки сообщали клиентам при оформлении кредита о возможности установить самозапрет. Напоминание лишним не будет, отметила глава Банка России.

Ранее Набиуллина объяснила, почему Центробанк не снижает ставку сразу до трех процентов. Регулятору часто предлагают установить такой уровень как международный эталон.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.