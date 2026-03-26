Сколько россиян ежемесячно устанавливают самозапрет на кредиты
За неполный год самозапрет установили 20 миллионов человек.
Около миллионов россиян ежемесячно устанавливают самозапрет на выдачу кредитов. В общей сложности за неполный год его установили 20 миллионов человек, рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Кто-то снимает, потом снова устанавливает», - объяснила Набиуллина.
Центробанк поддерживает идею о том, чтобы банки сообщали клиентам при оформлении кредита о возможности установить самозапрет. Напоминание лишним не будет, отметила глава Банка России.
Ранее Набиуллина объяснила, почему Центробанк не снижает ставку сразу до трех процентов. Регулятору часто предлагают установить такой уровень как международный эталон.
