20 мая 13:13
Слуцкий предложил снизить первый взнос по ипотеке для молодёжи до трёх процентов

Сейчас банки требуют от 30 до 50 процентов, что делает кредит недоступным.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой, которая может серьёзно облегчить жизнь молодым семьям. В своей колонке для ТАСС он предложил снизить первоначальный взнос по ипотеке для граждан до 35 лет до трёх процентов от стоимости жилья. При этом ставку, по его мнению, нужно зафиксировать не выше шести процентов годовых.

По словам Слуцкого, сейчас условия кредитования для молодых людей практически невыполнимы. Банки требуют первый взнос в размере от 30 до 50 процентов стоимости квартиры. Накопить такие деньги без помощи родителей или без крупных сбережений почти нереально. Поэтому ипотека для значительной части молодёжи остаётся недоступной, даже если есть стабильная работа.

Ранее мы писали, что Минфин хочет ужесточить условия семейной ипотеки для части родителей. Изменение может коснуться получателей, не состоящих в браке.

