С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8 процента. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в интервью ТАСС.

Повышение связано с ростом прожиточного минимума — в 2026 году он вырос на 6,8 процента по сравнению с прошлым годом. Коэффициент индексации уже утвержден.

Напомним, с 1 февраля часть соцвыплат повысили на уровень инфляции, а с 1 января страховые пенсии выросли выше прогнозной инфляции. Военные пенсии планируют проиндексировать 1 октября — размер будет зависеть от денежного довольствия военнослужащих.

Социальная пенсия назначается тем, у кого нет права на страховую: инвалидам, потерявшим кормильца, сиротам, а также людям без необходимого стажа (15 лет) и пенсионных баллов.

Ранее сообщалось, что пенсии полностью переводить на цифровые рубли не будут. Ярослав Нилов сообщил, что цифровой рубль — лишь эксперимент и альтернатива, нужно уважать привычки старшего поколения.

