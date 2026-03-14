Социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут на 6,8 процента
Повышение связано с ростом прожиточного минимума.
С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8 процента. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в интервью ТАСС.
Повышение связано с ростом прожиточного минимума — в 2026 году он вырос на 6,8 процента по сравнению с прошлым годом. Коэффициент индексации уже утвержден.
Напомним, с 1 февраля часть соцвыплат повысили на уровень инфляции, а с 1 января страховые пенсии выросли выше прогнозной инфляции. Военные пенсии планируют проиндексировать 1 октября — размер будет зависеть от денежного довольствия военнослужащих.
Социальная пенсия назначается тем, у кого нет права на страховую: инвалидам, потерявшим кормильца, сиротам, а также людям без необходимого стажа (15 лет) и пенсионных баллов.
Ранее сообщалось, что пенсии полностью переводить на цифровые рубли не будут. Ярослав Нилов сообщил, что цифровой рубль — лишь эксперимент и альтернатива, нужно уважать привычки старшего поколения.
