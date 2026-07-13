Спрос на комбо-ипотеку вырос почти в пять раз
По итогам первого полугодия россияне оформили почти в пять раз больше сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подавляющее большинство заёмщиков сочетают рыночную ипотеку с «семейной» госпрограммой.
На фоне изменения цен на недвижимость заемщикам не всегда хватает лимитов льготных программ для покупки жилья нужной площади. На этом фоне основным инструментом для получения большей суммы по низкой ставке становится комбинированная ипотека, которая подразумевает сочетание господдержки с рыночными условиями.
По статистике ВТБ, по итогам первого полугодия доля комбо-ипотеки в объеме сделок по госпрограммам, которые допускают комбинирование, составила 10% (годом ранее – 1%). Средняя сумма кредита при сочетании с «семейной» ипотекой по итогам января-июня составила около 9,7 млн рублей, с IT-ипотекой – примерно 11,3 млн рублей.
Чаще всего комбо-ипотеку оформляют жители Москвы и Подмосковья, республики Татарстан, а также Свердловской и Челябинской областей.
«Семьи заинтересованы в том, чтобы одновременно получить и льготную ставку, и просторное жилье. Комбо-ипотека даёт им эту возможность, позволяя получить более комфортный ежемесячный платёж, чем если бы вся сумма была получена по рыночным условиям. Это не просто финансовый продукт, а перспектива для семьи жить в том пространстве, которое ей действительно нужно, а не в том, которое «влезает» в лимит», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
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