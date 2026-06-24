Серия буксиров строится в рамках национального проекта.

Автор фото: Минпромторг Татарстана

Специалисты Зеленодольского завода имени А.М. Горького спустили на воду четвертый по счету многоцелевой морской буксир проекта Т3150-ЗД «Кулой». Новостью поделилась пресс-служба министерства промышленности и торговли Татарстана.

Это многофункциональное аварийно-спасательное судно ледового класса, которое может эффективно работать в сложных климатических условиях, в частности, при наличии льда. Оно создано для буксировки несамоходных судов и плавучих сооружений, помощи в постановке судов к причалу, участия в тушении пожаров и ликвидации аварийных разливов нефти.

В министерстве уточнили, что внедрение буксиров проекта Т3150-ЗД, которые строятся в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система», позволит повысить уровень безопасности эксплуатации водного транспорта в портовых зонах в условиях ледовой обстановки.

Ранее Владимир Путин открыл сборочно-испытательный комплекс в Зеленодольске. Президент назвал это предприятие очередным шагом в укреплении технологической независимости России.

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