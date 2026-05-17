Доходы россиян вырастут на 30% по сравнению с уровнем 2025 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Средние заработные платы россиян в 2029 году превысят 130 тысяч рублей, что на 31,6% больше показателя 2025 года, когда средний уровень дохода в стране составлял 100,4 тысячи рублей. Это выяснило РИА Новости, изучив прогнозы властей.

В 2026 году по сравнению с 2025 годом зарплаты вырастут на 7,9%. Средний доход россиян составит 108,3 тысячи рублей. Это свидетельствует о стабильном увеличении уровня доходов в экономике страны. Однако для более точного анализа необходимо также учитывать различные аспекты, такие как общее состояние рынка труда, уровень инфляции и реальные доходы населения.

Авторы исследования напомнили, что средняя зарплата в России складывается из доходов всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Учитывается сумма до вычета налогов, включающая в себя не только окладную часть, но и премии и бонусы.

Ранее «Вечерняя Казань» сообщала, что реальные доходы россиян выросли на 26%. Так считает вице-премьер России Александр Новак. По его мнению, бедность снизилась до исторически низких значений. Все это произошло за счет повышения оплаты труда, поддержки государства, поступлений от ИП и собственности.

