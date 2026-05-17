Экономика
17 мая 19:09
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Средние зарплаты россиян превысят 130 тысяч рублей к 2029 году

Доходы россиян вырастут на 30% по сравнению с уровнем 2025 года.

Средние зарплаты россиян превысят 130 тысяч рублей к 2029 году

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Средние заработные платы россиян в 2029 году превысят 130 тысяч рублей, что на 31,6% больше показателя 2025 года, когда средний уровень дохода в стране составлял 100,4 тысячи рублей. Это выяснило РИА Новости, изучив прогнозы властей.

В 2026 году по сравнению с 2025 годом зарплаты вырастут на 7,9%. Средний доход россиян составит 108,3 тысячи рублей. Это свидетельствует о стабильном увеличении уровня доходов в экономике страны. Однако для более точного анализа необходимо также учитывать различные аспекты, такие как общее состояние рынка труда, уровень инфляции и реальные доходы населения.

Авторы исследования напомнили, что средняя зарплата в России складывается из доходов всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Учитывается сумма до вычета налогов, включающая в себя не только окладную часть, но и премии и бонусы.

Ранее «Вечерняя Казань» сообщала, что реальные доходы россиян выросли на 26%. Так считает вице-премьер России Александр Новак. По его мнению, бедность снизилась до исторически низких значений. Все это произошло за счет повышения оплаты труда, поддержки государства, поступлений от ИП и собственности.

Также аналитический отдел «Вечерней Казани» изучил динамику зарплат в России и выяснил, что она отражает не рост доходов, а их сегментацию. Зарплаты растут неравномерно по отраслям и регионам, да и товары и услуги дорожают быстрее. Подробнее читайте в материале.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Евгений Биятов / РИА Новости
Четверо мигрантов обвиняются в изнасиловании девушки в Татарстане

Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.