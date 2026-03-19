Экономика
19 марта 15:37
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Стоимость барреля нефти Brent превысила 113 долларов

Рынки продолжают реагировать на ситуацию на Ближнем Востоке.

Автор фото: РИА Новости

Стоимость барреля нефти марки Brent превысила 113 долларов, об этом стало известно в ходе торгов.

Утром цена майских фьючерсов поднялась на 4,62% относительно предыдущего закрытия, достигнув 112,34 доллара, незадолго до этого показатель находился выше 113 долларов.

Майский фьючерс на WTI подорожал до 96,52 доллара.

Рынки продолжают реагировать на ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее власти Ирана предупредили, что нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ранее впервые с 17 июня 2022 года цена майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 118 долларов. Показатели Brent растут из-за перекрытия Ормузского пролива, которое может стать причиной перебоев в поставках. При этом из-за ударов США и Израиля по Ирану резко подорожали и акции Татнефти.

