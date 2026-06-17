Страны АСЕАН интересуются промышленными возможностями России, заявил генсек
Есть большой потенциал для дальнейшего роста и развития сотрудничества.
Генсек АСЕАН Као Ким Хорн на открытии саммита сообщил, что у России большие возможности в сфере промышленности и инноваций, чем и заинтересованы страны АСЕАН.
По его словам, партнерские отношения сейчас развиваются в условиях, когда необходима адаптивность и устойчивость экономики.
«Мы инвестируем средства в новые технологии, обеспечиваем экономический рост и тем самым создаем новые возможности, которые будут обеспечивать процветание наших стран», — цитирует слова спикера РИА Новости.
Россия может добавить в эти отношения возможности промышленности, научные инновации и сельское хозяйство. Это говорит о большом потенциале для дальнейшего роста и развития сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Татарстан вышел в лидеры среди регионов по числу промышленных проектов. Фонд развития промышленности вложил в республику почти 62 миллиарда рублей.
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