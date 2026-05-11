Показатели падают во многом за счет сокращения строек в сегменте ИЖС.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С января по апрель в России построили около 29 миллионов «квадратов» жилья, что на четверть меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако число новостроек выросло на 4,6 процента, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приводит «Российская газета».

По прогнозу единого реестра застройщиков, за 2026 год ввод многоквартирного жилья может составить около 41 миллиона квадратных метров при прошлогодних показателях в 45 миллионов. Основная причина снижения ввода жилья - резкое падение в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Сегмент просел на 35 процентов. Среди причин: дорогая ипотека и новое требование использования счетов эскроу при строительстве на льготную ипотеку.

Ситуация понемногу улучшается благодаря снижению ключевой ставки. Гендиректор Ассоциации деревянного домостроения (АДД) Анна Фукс говорит, что несмотря на это цены на стройматериалы и рабочую силу растут, денег у населения нет, и из-за общей нестабильности люди опасаются ввязываться в строительство. На рынке ощущается «замирание». В 2026 году рост ввода индивидуального жилья не ожидается. Слабые игроки покидают рынок, не хватает квалифицированных кадров. Остаются только сильные компании, у которых и цены соответствующие, добавила гендиректор компании «ДДМ-Строй» Вера Вавилова.

Ранее сообщалось, что российский банк снизил первый взнос по рыночной ипотеке на ИЖС. Подрядчик получает деньги только после того, как дом будет построен и принят заказчиком.

