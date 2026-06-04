Экономика
4 июня 10:18
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«Вечерняя Казань»

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Татарстан готов поделиться опытом подготовки кадров с Новгородской областью

Товарооборот между регионами за 2025 год составил «скромные» 1,2 миллиарда рублей.

Татарстан готов поделиться опытом подготовки кадров с Новгородской областью

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на ПМЭФ-2026 встретился с губернатором Новгородской области Александром Дроновым. Глава республики отметил, что за прошлый год товарооборот между регионами «составил скромные 1,2 миллиарда рублей». По его мнению, цифры совершенно не отражают потенциал. Минниханов заявил о заинтересованности в его значительном наращивании.

Взаимодействие Татарстана и Новгородской области происходило и в части строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новгородская». Консультации в этом направлении оказывала ОЭЗ «Алабуга».

Губернатор Александр Дронов поблагодарил за помощь в возведении новой ОЭЗ. В июле этого года особой экономической зоне исполняется пять лет. Инвестиции превысили 130 миллиардов рублей.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

«Для нас важны рабочие места, благодаря особой зоне было организовано почти 1500 рабочих мест. Спасибо за лучшую практику», - сказал он.

Минниханов в свою очередь выразил готовность делиться опытом Татарстана в вопросах подготовки кадров для производства, улучшения инвестиционного климата, цифровизации экономики и социальной сферы, внедрению системы электронных закупок.

Стороны подписали план мероприятий на 2026-2028 годы по реализации Соглашения между правительством Татарстана и правительством Новгородской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, сообщили в пресс-службе раиса РТ.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ Минниханов и губернатор Красноярского края подписали план сотрудничества. Товарооборот пока скромный, зато татарская автономия в регионе одна из самых активных.

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