Татарстан готов поделиться опытом подготовки кадров с Новгородской областью
Товарооборот между регионами за 2025 год составил «скромные» 1,2 миллиарда рублей.
Раис Татарстана Рустам Минниханов на ПМЭФ-2026 встретился с губернатором Новгородской области Александром Дроновым. Глава республики отметил, что за прошлый год товарооборот между регионами «составил скромные 1,2 миллиарда рублей». По его мнению, цифры совершенно не отражают потенциал. Минниханов заявил о заинтересованности в его значительном наращивании.
Взаимодействие Татарстана и Новгородской области происходило и в части строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новгородская». Консультации в этом направлении оказывала ОЭЗ «Алабуга».
Губернатор Александр Дронов поблагодарил за помощь в возведении новой ОЭЗ. В июле этого года особой экономической зоне исполняется пять лет. Инвестиции превысили 130 миллиардов рублей.
«Для нас важны рабочие места, благодаря особой зоне было организовано почти 1500 рабочих мест. Спасибо за лучшую практику», - сказал он.
Минниханов в свою очередь выразил готовность делиться опытом Татарстана в вопросах подготовки кадров для производства, улучшения инвестиционного климата, цифровизации экономики и социальной сферы, внедрению системы электронных закупок.
Стороны подписали план мероприятий на 2026-2028 годы по реализации Соглашения между правительством Татарстана и правительством Новгородской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, сообщили в пресс-службе раиса РТ.
Ранее сообщалось, что на ПМЭФ Минниханов и губернатор Красноярского края подписали план сотрудничества. Товарооборот пока скромный, зато татарская автономия в регионе одна из самых активных.
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