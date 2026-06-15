Экономика
15 июня 12:05
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«Вечерняя Казань»

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Татарстан оказался среди регионов-лидеров по социально-экономическому положению

Интегральный рейтинговый балл республики достиг почти 90.

Татарстан оказался среди регионов-лидеров по социально-экономическому положению

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В рейтинге по социально-экономическому положению в 2025 году Татарстан занял третье место с 86,37 балла. За год республика потеряла всего 0,47 балла. На первом месте оказалась Москва (94,48 балла), а на втором — Санкт-Петербург (90,21 балла). Такое исследование провело РИА Новости.

В топ-5 также попали Московская область (85,55 балла) и Свердловская область (77,77 балла). Являясь лидерами социально-экономического развития, регионы топ-5 обеспечивают более половины суммарного ВРП всех регионов России, в них проживает более трети населения страны.

А лучшими по росту позиций в рейтинге стали Омская область (+12 позиций), Курганская и Амурская области (+9 позиций), Хабаровский край (+8 позиций). В аутсайдерах находятся Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Тыва.

Ранее сообщалось, что Татарстан поднялся с девятого места на шестое в рейтинге развития государственно-частного партнерства. Совокупный планируемый объем инвестиций в проекты превысил 406 миллиардов рублей.

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