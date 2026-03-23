Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На 13-м месте в рейтинге регионов по уровню зарплат в ведущих сферах оказался Татарстан. Самой прибыльной отраслью в 2025 году было транспортное машиностроение — там работники получали в среднем 202 тысячи рублей, выяснили аналитики РИА Новости.

На первом месте в рейтинге расположилась Сахалинская область (328 тысяч рублей в отрасли добычи нефти и газа), на втором — Москва (310 тысяч в сфере финансовых услуг), а на третьем — Амурская область (286 тысяч в химической промышленности).

В топ-10 также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (249 тысяч в сфере добычи нефти и газа), Магаданская область (239 тысяч в сфере рыболовства), Московская область (239 тысяч в IT), Чукотский автономный округ (236 тысяч в сфере энергетики), Мурманская область (234 тысячи в сфере рыболовства), Забайкальский край (233 тысячи в металлургии) и Камчатский край (210 тысяч в пищевой промышленности).

Ранее сообщалось, что зарплата в Вахитовском и Приволжском районах Казани составила 103 тысячи рублей. В экономике районов занята 151 тысяча человек.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.