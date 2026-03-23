Экономика
23 марта 11:51
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстан оказался в топ-15 по зарплатам в ведущих отраслях

Самой прибыльной сферой стало транспортное машиностроение.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На 13-м месте в рейтинге регионов по уровню зарплат в ведущих сферах оказался Татарстан. Самой прибыльной отраслью в 2025 году было транспортное машиностроение — там работники получали в среднем 202 тысячи рублей, выяснили аналитики РИА Новости.

На первом месте в рейтинге расположилась Сахалинская область (328 тысяч рублей в отрасли добычи нефти и газа), на втором — Москва (310 тысяч в сфере финансовых услуг), а на третьем — Амурская область (286 тысяч в химической промышленности).

В топ-10 также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (249 тысяч в сфере добычи нефти и газа), Магаданская область (239 тысяч в сфере рыболовства), Московская область (239 тысяч в IT), Чукотский автономный округ (236 тысяч в сфере энергетики), Мурманская область (234 тысячи в сфере рыболовства), Забайкальский край (233 тысячи в металлургии) и Камчатский край (210 тысяч в пищевой промышленности).

Ранее сообщалось, что зарплата в Вахитовском и Приволжском районах Казани составила 103 тысячи рублей. В экономике районов занята 151 тысяча человек.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
За использование зимних шин на дорогах Татарстана начнут штрафовать

Запрет начнет действовать с начала лета.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.