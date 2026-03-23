Татарстан оказался в топ-15 по зарплатам в ведущих отраслях
Самой прибыльной сферой стало транспортное машиностроение.
На 13-м месте в рейтинге регионов по уровню зарплат в ведущих сферах оказался Татарстан. Самой прибыльной отраслью в 2025 году было транспортное машиностроение — там работники получали в среднем 202 тысячи рублей, выяснили аналитики РИА Новости.
На первом месте в рейтинге расположилась Сахалинская область (328 тысяч рублей в отрасли добычи нефти и газа), на втором — Москва (310 тысяч в сфере финансовых услуг), а на третьем — Амурская область (286 тысяч в химической промышленности).
В топ-10 также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (249 тысяч в сфере добычи нефти и газа), Магаданская область (239 тысяч в сфере рыболовства), Московская область (239 тысяч в IT), Чукотский автономный округ (236 тысяч в сфере энергетики), Мурманская область (234 тысячи в сфере рыболовства), Забайкальский край (233 тысячи в металлургии) и Камчатский край (210 тысяч в пищевой промышленности).
Ранее сообщалось, что зарплата в Вахитовском и Приволжском районах Казани составила 103 тысячи рублей. В экономике районов занята 151 тысяча человек.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.