Экономика
16 апреля 13:31
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстан стал лидером в ПФО по увеличению производства молока в 2025 году

В округе фиксируется эффект системных инвестиций.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Приволжском федеральном округе в 2025 году производство молока превысило 11 миллионов тонн (+1,9% к 2024 году), обеспечив почти треть общероссийского объёма (32,2%). Основной вклад в увеличение производства молока внесли Татарстан (+90 тысяч тонн, до 2,3 миллиона тонн) и Удмуртия (+73 тысячи тонн, до 1,1 миллиона тонн). Об этом сообщили в Россельхозбанке.

В число регионов, которые внесли вклад в рост производства молока, вошли также Пензенская область (+54 тысячи тонн, до 487,8 тысячи тонн) и Кировская область (+25 тысяч тонн, до 882,7 тысячи тонн).

Управляющий директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Литяйкин заявил, в округе фиксируется эффект системных инвестиций, так как прирост по итогам года фиксируется там, где активнее модернизируются фермы и повышается продуктивность стада.

Производство яиц в округе выросло на 9,1%, или более чем на 1 миллиард штук. Оно обеспечило более половины общего российского рекордного прироста в 2 миллиарда штук. Лидером по производству яиц стала Мордовия (более 1,6 миллиарда штук), обеспечивающая 13% от производства в округе.

Ранее сообщалось, что в случае необходимости Приволжский федеральный округ имеет все возможности, чтобы обеспечивать продуктами 4,2 миллиона потенциальных жителей Луны и Марса в течение более чем двух лет и четырех месяцев. Непосредственно Татарстан помог бы колонистам пить их утренний кофе с молоком — республика является крупнейшим производителем в этом секторе. Молочная продукция появлялась бы на столах жителей Луны и Марса раз в три дня.

