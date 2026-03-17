Экономика
17 марта 17:49
Автор материала:Дмитрий Московский

Татарстан стал самым перспективным регионом России по китайским инвестициям

В числе приоритетных сфер: электроника, авиация, промышленность, сельское хозяйство и нефтепереработка.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстан стал самым перспективным и привлекающим инвестиции регионом России для бизнеса Китая. Об этом на инвест-сессии РБК Татарстан заявил председатель филиала Союза китайских предпринимателей России в Поволжском федеральном округе, директор Центра поддержки китайских инвестиций господин Гуан Лэй.

По его словам, при взаимодействии бизнеса двух стран большое внимание уделяют отраслям: домашняя электроника, гражданская авиация, промышленные технологии, оборудование для переработки и добычи нефти, технологии в сельском хозяйстве.

- Татарстанцы - очень хорошие люди. Очень благоприятная бизнес-обстановка. Поэтому мы организовали план механизмов поддержки предприятий, которые приезжают сюда для предложения инвестиций, а также для российских предприятий, которые хотят внедрять свою продукцию в Китае. Надеемся, что именно наш центр поддержки инвестиций сможет как можно лучше служить вам, - сказал Лэй с помощью переводчика.

Некоммерческую организацию создали во время форума «Ростки» в 2025 году. К основным функциям центра содействия китайским инвестициям относятся предоставление информации и исследование рынка, консультация по инвестициям и услуги по подключению, деловые поездки и содействие обмену и поддержка и координация реализации проектов.

Напомним, что на инвест-сессии также выступил директор по развитию территорий ASG invest Ринат Аисов, который прокомментировал строительство «Восточной дуги». Он заявил, что на сейчас проект реализовался в виде утверждённых проектов планировок территорий. Вокруг появится более 4,5 миллиона квадратных метров только жилой застройки, а потребность в кадрах в коммерческой застройке, по ожиданиям, снизит уровень маятниковой миграции и задержит часть трафика в агломерации.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
tatarstan.ru
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.