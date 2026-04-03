Экономика
3 апреля 23:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстан стал вторым в России по строительству загородного жилья

Республику опередила только Московская область.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За первые два месяца нынешнего года в Татарстане введено свыше 1,1 миллиона квадратных метров жилых домов, включая строительство на участках в СНТ. Республика заняла второе место по объему построенного загородного жилья среди российских регионов. Об этом говорят данные Росстата.

Лидером стала Московская область, на счету которой свыше 1,5 миллиона квадратных метров. Тройку лидеров замыкает Москва с показателем 901,2 тысячи «квадратов». В пятерку также вошли Свердловская и Ленинградская области.  

А в десятку лучших регионов по объемам - Краснодарский край, Дагестан, Ставропольский и Пермский края, Ростовская область.

