Экономика
5 июня 23:33
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Татарстан вошел в число лидеров ПФО по росту онлайн-продаж фермерской продукции

Свою продукцию предлагают 435 фермерских хозяйств и компаний республики.

Татарстан вошел в число лидеров ПФО по росту онлайн-продаж фермерской продукции

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По итогам первого квартала нынешнего года Татарстан показал высокие темпы роста онлайн-продаж фермерской продукции в Приволжском федеральном округе. Объём реализации через аграрный маркетплейс «Своё Родное» в республике увеличился на 43% в сравнении с годом ранее. Таковы данные аналитиков Россельхозбанка.  

Свою продукцию на платформе «Своё Родное» предлагают 435 фермерских хозяйств и компаний агропромышленного комплекса Татарстана. По этому показателю республика заняла второе место в ПФО, уступив только Башкортостану.  

Больше всего за три месяца было продано мяса и птицы – 3 тонны, или 17,5% от общего объёма продаж в ПФО. В список наиболее востребованных попали также замороженная продукция, овощи и фрукты, яйца, молочные продукты и сыры.  

- Динамика Республики Татарстан показывает, насколько быстро фермеры региона осваивают цифровые каналы. Существенный рост онлайн-продаж означает, что для многих хозяйств интернет-витрина становится привычным каналом реализации, дополняющим традиционные формы торговли, — прокомментировала директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Ранее Татарстан занял первое место в Нацрейтинге состояния инвестклимата в России. Республика разделила лидерскую позицию с Москвой.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
rais.tatarstan.ru
На Кировской дамбе в тестовом режиме заработал курортный комплекс TatarSu

Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Учителям точных наук начнут выплачивать премии до 350 тысяч рублей

Однако есть ряд критериев.

соцсети
Спасшая ребенка из воды жительница Казани поделилась, как потратит 1 млн награды

Девушка получила премию имени Тиграна Кеосаяна, которую выдают людям, рискующим собой ради спасения других.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Тело девушки вытащили из Казанки у Кремлевской дамбы

Пассажирка приехала к берегу на такси, а потом пропала.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане главу музея уволили за присваивание премий сотрудников

Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей

В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.