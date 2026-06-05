Свою продукцию предлагают 435 фермерских хозяйств и компаний республики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По итогам первого квартала нынешнего года Татарстан показал высокие темпы роста онлайн-продаж фермерской продукции в Приволжском федеральном округе. Объём реализации через аграрный маркетплейс «Своё Родное» в республике увеличился на 43% в сравнении с годом ранее. Таковы данные аналитиков Россельхозбанка.

Свою продукцию на платформе «Своё Родное» предлагают 435 фермерских хозяйств и компаний агропромышленного комплекса Татарстана. По этому показателю республика заняла второе место в ПФО, уступив только Башкортостану.

Больше всего за три месяца было продано мяса и птицы – 3 тонны, или 17,5% от общего объёма продаж в ПФО. В список наиболее востребованных попали также замороженная продукция, овощи и фрукты, яйца, молочные продукты и сыры.

- Динамика Республики Татарстан показывает, насколько быстро фермеры региона осваивают цифровые каналы. Существенный рост онлайн-продаж означает, что для многих хозяйств интернет-витрина становится привычным каналом реализации, дополняющим традиционные формы торговли, — прокомментировала директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Ранее Татарстан занял первое место в Нацрейтинге состояния инвестклимата в России. Республика разделила лидерскую позицию с Москвой.

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