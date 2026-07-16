Экономика
16 июля 23:18
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«Вечерняя Казань»

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Татарстан вошел в число регионов с выросшим объемом строительных работ

Показатель увеличился на 1,1 процента.

Татарстан вошел в число регионов с выросшим объемом строительных работ

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстан вошел в список 22 российских регионов с зафиксированным ростом объема выполненных работ в сфере строительства с января по май нынешнего года.  

Согласно данным Росстата, в сравнении с аналогичным периодом 2025 года объем строительных работ в республике вырос на 1,1%.  

На фоне других регионов Татарстан продемонстрировал весьма скромную динамику. Так, у лидера - Чукотского автономного округа -  объем работ вырос в 2,9 раза. Республика Бурятия, занявшая второе место,  показала рост на 95,8%, третья по счету Мурманская область – на  59,4%.

Ранее сообщалось, что объем строительных работ в России снижается почти полгода. Это самый продолжительный спад за десять лет.

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