Показатель увеличился на 1,1 процента.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстан вошел в список 22 российских регионов с зафиксированным ростом объема выполненных работ в сфере строительства с января по май нынешнего года.

Согласно данным Росстата, в сравнении с аналогичным периодом 2025 года объем строительных работ в республике вырос на 1,1%.

На фоне других регионов Татарстан продемонстрировал весьма скромную динамику. Так, у лидера - Чукотского автономного округа - объем работ вырос в 2,9 раза. Республика Бурятия, занявшая второе место, показала рост на 95,8%, третья по счету Мурманская область – на 59,4%.

Ранее сообщалось, что объем строительных работ в России снижается почти полгода. Это самый продолжительный спад за десять лет.

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