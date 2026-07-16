Татарстан вошел в число регионов с выросшим объемом строительных работ
Показатель увеличился на 1,1 процента.
Татарстан вошел в список 22 российских регионов с зафиксированным ростом объема выполненных работ в сфере строительства с января по май нынешнего года.
Согласно данным Росстата, в сравнении с аналогичным периодом 2025 года объем строительных работ в республике вырос на 1,1%.
На фоне других регионов Татарстан продемонстрировал весьма скромную динамику. Так, у лидера - Чукотского автономного округа - объем работ вырос в 2,9 раза. Республика Бурятия, занявшая второе место, показала рост на 95,8%, третья по счету Мурманская область – на 59,4%.
Ранее сообщалось, что объем строительных работ в России снижается почти полгода. Это самый продолжительный спад за десять лет.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.
Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.
Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.
Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.
Большая часть сэкономленных средств в обязательном порядке вернётся обратно в федеральный бюджет.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.