Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Об итогах работы сельскохозяйственной отрасли в 2025 году в Госсовете Татарстана доложил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марсель Махмутов.

По словам докладчика, объем продукции впервые превысил 400 миллиардов рублей. С учетом пищевой и перерабатывающей промышленности совокупный объем продукции АПК достиг 772 миллиардов.

За 5 лет в модернизацию сельского хозяйства и пищевой промышленности привлечено 193 миллиарда рублей инвестиций, значительные объемы которых пошли на реализацию высокотехнологических проектов.

В 2025 году произведено 524 тысячи тонн мяса и более 1 миллиарда 636 миллионов штук яиц, надоено 2 миллиона 378 тысяч тонн молока.

Значительный вклад, по словам замминистра, вносят малые формы хозяйствования, на которые пришлось в прошлом году 160 миллиардов рублей валовой сельхозпродукции. Марсель Махмутов напомнил, что в 2025 году на прямую поддержку малых форм направлено 1,5 миллиарда рублей, дополнительно выделено 184 миллиона рублей на содержание дойного стада.

Введены также субсидии для КФХ на компенсацию части понесенных затрат в размере 60% с максимальным размером до 10 миллионов рублей на одно КФХ. Для участников специальной военной операции вводится грант агромотиватор на открытие собственного агробизнеса, пишет пресс-служба Госсовета Татарстана.

- По результатам 2025 года мы закрепились в пятерке лидеров по валовому сбору сельхозпродукции. Объем продукции впервые превысил 400 миллиардов рублей, а это значительный показатель, - подчеркнул заслуги агропромышленного комплекса заместитель председателя Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Назип Хазипов.

Ранее сообщалось, что стоимость томатов в крупных российских торговых сетях стартует от 249 рублей за килограмм — это укладывается в рамки сезонных колебаний.

