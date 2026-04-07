Экономика
7 апреля 03:57
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстан вошел в пятерку лидеров по объему сельхозпродукции

В прошлом году показатель впервые превысил 400 миллиардов рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Об итогах работы сельскохозяйственной отрасли в 2025 году в Госсовете Татарстана доложил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марсель Махмутов.  

По словам докладчика, объем продукции впервые превысил 400 миллиардов рублей. С учетом пищевой и перерабатывающей промышленности совокупный объем продукции АПК достиг  772 миллиардов.  

За 5 лет в модернизацию сельского хозяйства и пищевой промышленности привлечено 193 миллиарда рублей инвестиций, значительные объемы которых  пошли на реализацию высокотехнологических проектов.  

В 2025 году произведено 524 тысячи тонн мяса и более 1 миллиарда 636 миллионов штук яиц, надоено 2 миллиона 378 тысяч тонн молока.  

Значительный вклад, по словам замминистра, вносят малые формы хозяйствования, на которые пришлось в прошлом году 160 миллиардов рублей валовой сельхозпродукции. Марсель Махмутов напомнил, что в 2025 году на прямую поддержку малых форм направлено 1,5 миллиарда рублей, дополнительно выделено 184 миллиона рублей на содержание дойного стада.  

Введены также субсидии для КФХ на компенсацию части понесенных затрат в размере 60% с максимальным размером до 10 миллионов рублей на одно КФХ. Для участников специальной военной операции вводится грант агромотиватор на открытие собственного агробизнеса, пишет пресс-служба Госсовета Татарстана.  

- По результатам 2025 года мы закрепились в пятерке лидеров по валовому сбору сельхозпродукции. Объем продукции впервые превысил 400 миллиардов рублей, а это значительный показатель, - подчеркнул заслуги агропромышленного комплекса  заместитель председателя Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Назип Хазипов.

Ранее сообщалось, что стоимость томатов в крупных российских торговых сетях стартует от 249 рублей за килограмм — это укладывается в рамки сезонных колебаний.

Популярное
РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Врачи предупредили о «тихой пандемии» болезней почек в России

Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.

соцсети
МЧС России скорбит о гибели пожарного в Нижнекамске

Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
