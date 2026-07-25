Экономика
25 июля 10:54
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«Вечерняя Казань»

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Татарстан за полгода собрал 23,6 млрд рублей акцизов

Почти половину суммы принесли отчисления с нефтепродуктов и пива.

Татарстан за полгода собрал 23,6 млрд рублей акцизов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За январь-июнь 2026 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 23,6 миллиарда рублей акцизов. Это чуть меньше половины от плана — 42,9 процента. Такие цифры привел Минфин республики.

Из общей суммы 1,9 миллиарда рублей пришлось на акцизы с алкоголя. Пиво принесло бюджету 8,1 миллиарда. Самая весомая часть — нефтепродукты, с них поступило 10,6 миллиарда рублей. Еще 200 миллионов добавили отчисления за газ, который покупают для производства аммиака. Оставшиеся 2,8 миллиарда — это акцизы, которые компенсируют потери по движимому имуществу и средним дистиллятам.

Ранее мы писали, что бюджет Татарстана вырос на 48 миллиардов ради дорог и технологий. Госсовет республики оперативно скорректировал финансовый документ на 2026 год. Часть средств пойдет на модернизацию трамваев в Челнах и развитие систем ИИ. При этом глава Минтруда Эльмира Зарипова заявила о росте семейно-детского бюджета на 24 процентов.

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