Татарстанцы продолжают заключать договора по программе долгосрочных сбережений
Объем взносов превысил 22 миллиарда рублей.
Жители Татарстана формируют долгосрочные сбережения. По данным на 1 апреля 2026 года, они заключили порядка 395 тысяч договоров по программе, которая действует с 2024 года и помогает сформировать финансовую подушку безопасности или дополнительную прибавку к пенсии.
В нынешнем году жители республики вносят деньги по договорам, заключенным в 2024 и 2025 годах. Объем фактических взносов по всем заключенным договорам превысил 22 миллиарда рублей.
- Участие в программе добровольное. При желании можно заключить договор долгосрочных сбережений в пользу ребенка или другого человека. Чтобы начать формировать сбережения, необходимо обратиться в негосударственный пенсионный фонд, который является оператором программы. Участник программы сам решает, когда и в каком объеме пополнять свой счет. Но чтобы получить софинансирование от государства, сумма взносов за календарный год должна быть не менее 2 тысяч рублей, - пояснил управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.
Он напомнил, что забрать деньги без потери налоговых льгот и софинансирования участники программы смогут через 15 лет действия договора или при достижении 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для мужчин или досрочно - на оплату дорогостоящего лечения либо в случае потери кормильца.
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