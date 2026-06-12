Экономика
12 июня 01:23
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Татарстанцы продолжают заключать договора по программе долгосрочных сбережений

Объем взносов превысил 22 миллиарда рублей.

Татарстанцы продолжают заключать договора по программе долгосрочных сбережений

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители Татарстана формируют долгосрочные сбережения. По данным на 1 апреля 2026 года, они заключили порядка 395 тысяч договоров по программе, которая действует с 2024 года и помогает сформировать финансовую подушку безопасности или дополнительную прибавку к пенсии.  

В нынешнем году жители республики вносят деньги по договорам, заключенным в 2024 и 2025 годах. Объем фактических взносов по всем заключенным договорам превысил 22 миллиарда рублей.  

- Участие в программе добровольное. При желании можно заключить договор долгосрочных сбережений в пользу ребенка или другого человека. Чтобы начать формировать сбережения, необходимо обратиться в негосударственный пенсионный фонд, который является оператором программы. Участник программы сам решает, когда и в каком объеме пополнять свой счет. Но чтобы получить софинансирование от государства, сумма взносов за календарный год должна быть не менее 2 тысяч рублей, - пояснил управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.  

Он напомнил, что забрать деньги без потери налоговых льгот и софинансирования участники программы смогут через 15 лет действия договора или при достижении 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для мужчин или досрочно - на оплату дорогостоящего лечения либо в случае потери кормильца.

Ранее мы писали, что в России планируют запустить новую пенсионную программу. Сейчас на будущую пенсию откладывают лишь 3,8 процента от общего числа занятых.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россия обсуждает полную отмену виз ещё с четырьмя странами

Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Почти вся Казань «встанет» из-за саммита Россия — АСЕАН

Ограничения движения введут на неделю.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Исус Христос скончался в своей квартире в Казани

Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Детсад в Татарстане кормил детей по серой схеме и лишился 2,3 млн рублей

Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.