Татнефть продала свои «шинные активы» за 26,4 млрд рублей
Теперь долями в шинном бизнесе владеет общество, находящееся под контролем государства.
С начала 2026 года Татнефть продала свои доли в дочерних компаниях, которые занимаются шинным бизнесом, за 26,317 миллиарда рублей. В целом стоимость выбывших активов составляет свыше 83 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на отчетные документы организации.
Доли в шинном бизнесе приобрела компания, находящаяся по контролем государства. Оплачивать активы она будет «на условиях рассрочки».
Напомним, что выручка Татнефти за год сократилась на 11,5 процента — до 1,38 триллиона рублей. При этом аналитики сохраняют позитивный взгляд на акции компании. Уменьшение показателей за год логически объясняется снижением мировых цен на нефть, расширением дисконтов на российские сорта и укреплением рубля.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.