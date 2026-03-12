Теперь долями в шинном бизнесе владеет общество, находящееся под контролем государства.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала 2026 года Татнефть продала свои доли в дочерних компаниях, которые занимаются шинным бизнесом, за 26,317 миллиарда рублей. В целом стоимость выбывших активов составляет свыше 83 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на отчетные документы организации.

Доли в шинном бизнесе приобрела компания, находящаяся по контролем государства. Оплачивать активы она будет «на условиях рассрочки».

Напомним, что выручка Татнефти за год сократилась на 11,5 процента — до 1,38 триллиона рублей. При этом аналитики сохраняют позитивный взгляд на акции компании. Уменьшение показателей за год логически объясняется снижением мировых цен на нефть, расширением дисконтов на российские сорта и укреплением рубля.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.