Экономика
10 марта 16:51
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Трамп объявил об отмене санкций против нефтяной отрасли других стран

Таким образом планируется бороться с повышением цен.

Трамп объявил об отмене санкций против нефтяной отрасли других стран

Автор фото: Evan Vucci / AP Photo

США отменят часть своих санкций против нефтяной отрасли других стран, чтобы снизить цены. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы ввели санкции в отношении некоторых стран, мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация не выправится», - заметил президент, уточнив, что в будущем, возможно, не придется их возвращать.

По словам Трампа, он ожидал роста цен на нефть после начала военной операции США против Ирана, однако они выросли меньше прогноза.

Ранее Трамп говорил, что США настроены на отмену санкций против России при урегулировании конфликта на Украине. По словам американского лидера, он добивается скорейшего разрешения украинского кризиса.

