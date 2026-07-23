Уровень бедности в России упал до 6,7%
В министерстве связывают показатели с внедрением единого пособия.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в стране уровень бедности снизился до 6,7 процента. Это результат внедрения единого пособия, которое включает в себя значительную сумму финансирования, цитирует его слова РИА Новости.
«6,7 процента, которые мы сегодня видим, это как раз тот результат, который напрямую характеризует введение данной меры поддержки», - отмечает чиновник.
Отметим, что начальное значение «границы бедности» устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины.
Ранее сообщалось, что бедность многодетных в России снизилась почти в 2,5 раза. В 2020 году уровень бедности среди многодетных составлял 38,1 процента, а к 2025 году он сократился до 16,2 процента.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Собственник сельхозземли пожаловался.
Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.
На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?