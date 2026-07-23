В министерстве связывают показатели с внедрением единого пособия.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в стране уровень бедности снизился до 6,7 процента. Это результат внедрения единого пособия, которое включает в себя значительную сумму финансирования, цитирует его слова РИА Новости.

«6,7 процента, которые мы сегодня видим, это как раз тот результат, который напрямую характеризует введение данной меры поддержки», - отмечает чиновник.

Отметим, что начальное значение «границы бедности» устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины.

Ранее сообщалось, что бедность многодетных в России снизилась почти в 2,5 раза. В 2020 году уровень бедности среди многодетных составлял 38,1 процента, а к 2025 году он сократился до 16,2 процента.

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