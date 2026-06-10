Прирост с 2025 по 2028 год, по прогнозу, должен составить 12 процентов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В эксплуатацию планируют ввести в этом году еще 36 торговых центров. Их общая площадь — 412 тысяч «квадратов». Это на 13 процентов меньше, чем в прошлом году, сообщила директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Юлия Кузнецова. Ее слова приводят «Ведомости».

Однако в планах на 2027—2028 годы ввести еще 900 тысяч «квадратов». То есть прирост за три года составит 1,3 миллиона квадратных метров, что на 12 процентов больше по сравнению с 2023—2025 годами.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева также говорит, что на ближайшие три года запланированы к сдаче торговые центры на 1,46 миллиона «квадратов». Показатели на 16 процентов больше, чем было в предыдущие три года.

Предварительно, в январе – июне текущего года на московский рынок вышло 41 175 «квадратов» торговых площадей, а в регионах – 47 175 «квадратов». Кроме того, анонсирован ввод еще 780 676 «квадратов». В Москве – около 229 622 «квадратов», в Санкт-Петербурге – 43 600 «квадратов», в Московской области – 31 047 «квадратов», а в других субъектах – 476 407 «квадратов».

Ранее сообщалось, что количество посетителей торговых центров в России вновь снизилось. С 2019 года падение достигло 25 процентов. Одновременно в ТЦ из-за закрытия магазинов одежды и обуви заметен перекос в сторону развлекательного формата.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.