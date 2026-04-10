За месяц россияне сняли на 0,7 триллиона наличных больше.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Главной причиной массового снятия наличных стало периодическое отключение интернета в России. Если в феврале россияне сняли 2,9 триллиона рублей, то в марте — уже 3,6 триллиона. А объем в обращении вырос с 0,2 триллиона в феврале до 0,3 триллиона в марте, сообщили в Центробанке.

«Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей», - указывает регулятор.

В Банке России подчеркнули, федеральное казначейство эффективно управляло временно свободными остатками на бюджетных счетах и оперативно размещало или забирало средства с депозитов в банках в зависимости от динамики расходов, доходов и объема размещения ОФЗ.

Ранее в ЦБ уверили, что наличные деньги и банковские карты не исчезнут в России в ближайшие пять лет. Но форматы карт могут меняться — например, становиться виртуальными или оснащаться новыми чипами.

