В Центробанке объяснили причины роста объема наличных в обращении
За месяц россияне сняли на 0,7 триллиона наличных больше.
Главной причиной массового снятия наличных стало периодическое отключение интернета в России. Если в феврале россияне сняли 2,9 триллиона рублей, то в марте — уже 3,6 триллиона. А объем в обращении вырос с 0,2 триллиона в феврале до 0,3 триллиона в марте, сообщили в Центробанке.
«Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей», - указывает регулятор.
В Банке России подчеркнули, федеральное казначейство эффективно управляло временно свободными остатками на бюджетных счетах и оперативно размещало или забирало средства с депозитов в банках в зависимости от динамики расходов, доходов и объема размещения ОФЗ.
Ранее в ЦБ уверили, что наличные деньги и банковские карты не исчезнут в России в ближайшие пять лет. Но форматы карт могут меняться — например, становиться виртуальными или оснащаться новыми чипами.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
