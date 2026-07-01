Стоимость в ближайшее время останется повышенной.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Цены на нефть в ближайшее время останутся повышенными. Они будут снижаться постепенно, считают в Центробанке.

К тому же большинство участников отметили, что сокращение запасов в период конфликта может отложить переход нефтяного рынка к профициту. Но некоторые производители допускали более быстрое снижение нефтяных котировок.

Высокие цены предшествующего периода стимулировали наращивание добывающих мощностей и увеличение предложения нефти в других регионах. Это позволит быстрее возместить использованные запасы. В то же время последствия сырьевого шока для мировой экономики могут привести к ослаблению спроса на нефть. И восстановление баланса на рынке может происходить быстрее.

Ранее мы писали, что резкое подорожание бензина и дизеля в Татарстане и по всей России запустило неизбежную экономическую цепную реакцию. Эксперты предупреждают: вслед за топливным баком опустеют и кошельки обычных покупателей, даже если у них нет автомобиля. Подробности читайте в статье.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.