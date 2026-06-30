В Госдуме объяснили новые требования к переводам по СБП
Банки же с 1 июля должны указывать при таких операциях ИНН
Новые требования к переводам по СБП с 1 июля будут обязаны выполнять банки, заявил замруководителя фракции «Новые люди», глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Его слова передает ТАСС.
Для самих россиян с 1 июля ничего не изменится, они смогут переводить деньги по номеру телефона. Банки будут обязаны указывать ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) клиентов при переводах. Это решение позволяет увеличить «обеление экономики», сделав идентификацию участников расчетов прозрачнее. Операции, которые раньше не учитывались, начнут попадать в общую систему.
По словам депутата, добросовестные предприниматели не получат из-за новых требований дополнительной административной нагрузки или повышенного внимания.
Ранее сообщалось, что россиянам, которые регулярно получают переводы на личные карты, стоит быть внимательнее. Государство запускает автоматический контроль за счетами граждан. Под контроль попадут не все переводы. Деньги от близких родственников, разовые возвраты долгов или подарки — не в счёт. Система будет искать закономерности: регулярность, одинаковые суммы, большое количество отправителей.
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