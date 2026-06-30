Экономика
30 июня 11:33
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Госдуме объяснили новые требования к переводам по СБП

Банки же с 1 июля должны указывать при таких операциях ИНН

В Госдуме объяснили новые требования к переводам по СБП

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Новые требования к переводам по СБП с 1 июля будут обязаны выполнять банки, заявил замруководителя фракции «Новые люди», глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Его слова передает ТАСС.

Для самих россиян с 1 июля ничего не изменится, они смогут переводить деньги по номеру телефона. Банки будут обязаны указывать ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) клиентов при переводах. Это решение позволяет увеличить «обеление экономики», сделав идентификацию участников расчетов прозрачнее. Операции, которые раньше не учитывались, начнут попадать в общую систему.

По словам депутата, добросовестные предприниматели не получат из-за новых требований дополнительной административной нагрузки или повышенного внимания.

Ранее сообщалось, что россиянам, которые регулярно получают переводы на личные карты, стоит быть внимательнее. Государство запускает автоматический контроль за счетами граждан. Под контроль попадут не все переводы. Деньги от близких родственников, разовые возвраты долгов или подарки — не в счёт. Система будет искать закономерности: регулярность, одинаковые суммы, большое количество отправителей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Baza
Стало известно, кто закатил секретную свадьбу с участием Урганта в Казани

Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

Baza
Ургант провел секретную свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани

Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самолет рейса Москва - Казань чуть не вылетел с неисправным двигателем

Сбой произошел сразу у двух самолетов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.