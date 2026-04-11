В Казани обсудили перспективы сотрудничества с Турцией
Речь идет об автомобильной промышленности, станкостроении, металлообработке.
В Казани прошла встреча Рустама Минниханова с председателем Турецко-российского делового совета Комитета внешнеэкономических связей Турции (DEIK) Иззетом Экмекчибашы.
Минниханов подчеркнул, что Татарстан, выступая эффективным связующим звеном между Россией и Турцией, придает большое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с турецкими партнерами.
Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в автомобильной промышленности, станкостроении и металлообработке, сельском хозяйстве, легкой промышленности, туризме, строительстве и ИТ, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
В состав DEIK входят сегодня 152 деловых совета по сотрудничеству с разными странами, 1600 представителей из более 750 компаний.
Ранее сообщалось, что Татарстан стал вторым в России по строительству загородного жилья. Республику опередила только Московская область.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
Проектная документации уже разрабатывается.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.