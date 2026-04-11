Автор фото: пресс-служба раиса РТ

В Казани прошла встреча Рустама Минниханова с председателем Турецко-российского делового совета Комитета внешнеэкономических связей Турции (DEIK) Иззетом Экмекчибашы.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан, выступая эффективным связующим звеном между Россией и Турцией, придает большое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с турецкими партнерами.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в автомобильной промышленности, станкостроении и металлообработке, сельском хозяйстве, легкой промышленности, туризме, строительстве и ИТ, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

В состав DEIK входят сегодня 152 деловых совета по сотрудничеству с разными странами, 1600 представителей из более 750 компаний.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.