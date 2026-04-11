Экономика
11 апреля 00:45
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани обсудили перспективы сотрудничества с Турцией

Речь идет об автомобильной промышленности, станкостроении, металлообработке.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

В Казани прошла встреча Рустама Минниханова с председателем Турецко-российского делового совета Комитета внешнеэкономических связей Турции (DEIK) Иззетом Экмекчибашы.  

Минниханов подчеркнул, что Татарстан, выступая эффективным связующим звеном между Россией и Турцией, придает большое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с турецкими партнерами.  

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в автомобильной промышленности, станкостроении и металлообработке, сельском хозяйстве, легкой промышленности, туризме, строительстве и ИТ, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.  

В состав DEIK входят сегодня 152 деловых совета по сотрудничеству с разными странами, 1600 представителей из более 750 компаний.

Ранее сообщалось, что Татарстан стал вторым в России по строительству загородного жилья. Республику опередила только Московская область.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.