Большинство предпринимателей испытывают сложности в связи с налоговой реформой.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В этом году в Казани 10 тысяч компаний прекратили деятельность, сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров. Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) остаётся значимым звеном экономики республики. Его доля в ВТП составляет 42,5 процента, а в налоговых отчислениях — 46 процентов. Оборот малых и средних предприятий за первый квартал достиг 396 миллиардов рублей, а численность занятых в секторе — 188 тысяч человек.

В сфере розничной торговли оборот составил 256 миллиардов рублей, в сегменте питания — 16 миллиардов рублей, а в секторе платных услуг — 86 миллиардов рублей.

При этом число закрывшихся компаний превышает число новых. Вновь создано 8 тысяч предприятий, тогда как прекратили деятельность 10 тысяч компаний.

Влияние на работу бизнеса оказывает налоговая реформа. В частности, ставка НДС увеличена до 22 процентов, а порог для применения УСН без НДС снижен до 20 миллиона рублей. По данным опроса исполкома Казани, 87 процентов предприятий из пяти тысяч были осведомлены о реформе, при этом 84 процента респондентов отметили, что работать стало сложнее. Ещё 15 процентов заявили о необходимости дополнительных консультаций.

Со своей стороны город предлагает различные меры поддержки. В целом 656 субъектов МСП воспользовались помощью на общую сумму восемь миллиардов рублей. Также город ввел мораторий на штрафы, благодаря которому предприятиям удалось сэкономить 36,2 миллиона рублей.

Ранее мы выпустили большой аналитический материал о том, что в I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

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