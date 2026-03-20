В Минфине оценили предложение поднять лимит по семейной ипотеке до 18 млн рублей
Власти прорабатывают разные варианты, но решения будут приниматься в правительстве.
Идея правительства России увеличить кредит по семейной ипотеке в полтора раза для семей, приобретающих квартиру площадью от 60 «квадратов», является одним из обсуждаемых вариантов, заявил замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума «Медиативное лидерство в бизнесе». Его цитирует РБК.
Напомним, ранее появилось письмо Чебескова депутатам КПРФ, где он сообщил, что правительство изучает возможность увеличения лимита кредита до 18 и 9 миллионов рублей для столичных (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область) и остальных регионов соответственно, если семья с двумя и более детьми покупает квартиру площадью от 60 квадратных метров. Для остальных семей размер кредита предлагается сохранить на уровне 12 и 6 миллионов рублей.
По словам депутата, выдержка была взята из общего письма, где рассказывалось, какие варианты прорабатываются, в качестве примера был и этот вариант. Власти пока что прорабатывают разные идеи, но решения будут приниматься в правительстве.
Ранее сообщалось, что среди всех регионов России именно в Татарстане наблюдается одна из самых сложных ситуаций с метражом квартир, приобретенных по льготной программе. Родители могут переселиться в квартиру площадью 38,2 квадратных метра, что явно не способствует улучшению демографических показателей России. По всей стране в настолько же сложном положении находятся только москвичи.
