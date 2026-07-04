Экономика
4 июля 09:16
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«Вечерняя Казань»

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В России исключили возможность заморозки вкладов жителей

Подобные опасения в Центробанке назвали «абсурдной теорией».

В России исключили возможность заморозки вкладов жителей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ни при каких условиях и сценариях в России не будет предпринята заморозка вкладов населения. Об этом заявил зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин в эфире Радио РБК.

Заботкин рассказал, что хотел бы понимать, как подобные опасения возникают у жителей.

«Это настолько абсурдная, ну, видимо, наиболее абсурдная теория, они умирают сложнее всего», — поделился он.

Ранее гендиректор Auditorium CG Юрий Окишев спрогнозировал снижение доходности по вкладам. Уже наблюдается снижение депозитов на небольшой срок или с возможностью снятия денег, а средняя доходность опустилась до 13-16 процентов. Через год с учетом ослабления инфляции прибыльность вклада грозит достигнуть семи процентов.

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