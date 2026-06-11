Сейчас на будущую пенсию откладывают лишь 3,8 процента от общего числа занятых.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков сообщил, что сейчас в России прорабатывают параметры новой пенсионной программы с государственной поддержкой. Финансирование предусмотрено полностью или преимущественно за счет работодателя. При трудоустройстве сотрудник автоматически станет участником программы, пишут «Известия».

Система будет работать параллельно с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Но если ПДС стимулирует личные накопления россиян и предусматривает госсофинансирование до 36 тысяч рублей в год, то в новой программе нет такого механизма — но возможны налоговые льготы как для сотрудников, так и для компаний.

В частности, работодатели начнут перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в НПФ. А фонд инвестирует средства для защиты от инфляции и для приумножения. Россияне смогут получить выплаты после достижения пенсионного возраста.

Концепцию обсудили с Минфином, Минтрудом и Минэкономразвития. Ведомства отнеслись к этому положительно. Продолжается проработка деталей. Подготовленные предложения планируется направить в правительство осенью.

Сейчас в российской экономике заняты 74,4 миллиона человек. Однако на пенсию через работодателя откладывают только 2,8 миллиона, или 3,8 процента от общего числа занятых. Однако если доля вырастет хотя бы до 20 процентов, то корпоративные программы охватят примерно 15 миллионов человек, то есть каждого десятого россиянина.

Ранее сообщалось, что пенсионерам в Татарстане доплачивают при доходе ниже прожиточного минимума. Для назначения доплаты учитываются такие выплаты, как пенсия, срочные выплаты из пенсионных накоплений, ежемесячная выплата и стоимость набора социальных услуг и другое.

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