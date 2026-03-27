Экономика
27 марта 23:32
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России сокращается число пекарен

Сегмент развивается в основном за счет сетевых точек от крупных ретейлеров.

В России сокращается число пекарен

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В городах-миллионниках сокращается количество пекарен. На март 2026 года их около 7600, посчитали в 2ГИС. За год их число уменьшилось на семь процентов. Эксперты говорят, что рост сегмента практически прекратился, за исключением сетевых точек крупных ретейлеров, пишут «Ведомости».

В аналитической компании Ntech заявили, что выручка пекарен у розничных сетей продолжает расти, хотя и медленнее, чем было раньше. В натуральном выражении по итогам 2025 года показатели возросли на 11 процентов, до 150 тысяч тонн. Хотя в 2024 году динамика составляла 36 процентов. В денежном выражении оборот достиг 67 миллиардов рублей, увеличившись на 20 процентов. Годом ранее прирост был 54 процента.

Ранее мы писали о ситуации с казанскими пекарнями. Например, в «Жар Свежаре» выручка за 2025 год выросла на 30 процентов. Представители сети уверены, что смогли справиться с «экономическими вызовами и нестабильной рыночной средой». Средний чек у них также вырос на 11 процентов год к году.

Ахметов: «Татарстан занимает четвёртое место по производству сельхозпродукции»

Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.

Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

Массовая драка в Осиново могла произойти из-за разборок дропперов

Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.

Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
