Сегмент развивается в основном за счет сетевых точек от крупных ретейлеров.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В городах-миллионниках сокращается количество пекарен. На март 2026 года их около 7600, посчитали в 2ГИС. За год их число уменьшилось на семь процентов. Эксперты говорят, что рост сегмента практически прекратился, за исключением сетевых точек крупных ретейлеров, пишут «Ведомости».

В аналитической компании Ntech заявили, что выручка пекарен у розничных сетей продолжает расти, хотя и медленнее, чем было раньше. В натуральном выражении по итогам 2025 года показатели возросли на 11 процентов, до 150 тысяч тонн. Хотя в 2024 году динамика составляла 36 процентов. В денежном выражении оборот достиг 67 миллиардов рублей, увеличившись на 20 процентов. Годом ранее прирост был 54 процента.

Ранее мы писали о ситуации с казанскими пекарнями. Например, в «Жар Свежаре» выручка за 2025 год выросла на 30 процентов. Представители сети уверены, что смогли справиться с «экономическими вызовами и нестабильной рыночной средой». Средний чек у них также вырос на 11 процентов год к году.

