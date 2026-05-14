В Сбербанке рассказали, что нужно для развития рынка исламских финансов в России
Спрос на партнерское финансирование постепенно растет.
На XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026» назвали главные задачи для развития партнерских (исламских) финансов в России. Подробнее об этом рассказал старший вице-президент, начальник центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка Олег Ганеев.
По словам Ганеева, для системного развития рынка партнёрского финансирования нужно создать полноценную инфраструктуру из шести главных элементов. Первый пункт – разработка методологии и единых стандартов. Это позволит понимать условия сделок всем участникам рынка.
- Второе — это, конечно, гармонизация условий. Не секрет, что сейчас по ряду партнёрских направлений условия хуже, чем по традиционным, — объяснил старший вице-президент, начальник центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка.
Кроме того, нужно совершать сделки и продвигать партнерское финансирование через маркетинг. Обязательно пользоваться и IT-инфраструктурой – по словам Ганеева, в России она одна из лучших в мире. Наконец, шестым элементом назвали образовательные проекты и наличие кадров. Рынку нужны не только специалисты широкого профиля, но и узкие профессионалы: по партнёрскому аудиту, риск-менеджменту, продажам, продакт-менеджменту, юристы.
Представитель банка также добавил, что партнерское финансирование постепенно развивается. Рост сделок и клиентов наблюдают со второй половины 2025 года, особенно спрос заметен по простым вещам — картам, расчётным счетам, платежам. К KazanForum в Сбере также запустили новый инструмент — сукук. Первые сделки уже оформляются – способом интересуются в Татарстане, Дагестане и Башкортостане.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.