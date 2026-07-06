Гости экспозиции смогут заглянуть по ту сторону экрана и пройти по всем стадиям создания мультфильма.

Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

C 10 по 19 июля в Казани пройдет интерактивная выставка «Фабрика чудес», приуроченная к 90-летию легендарной киностудии «Союзмультфильм». Экспозиция приглашает посетителей пройти по творческим «цехам» киностудии и увидеть, как рождается мультфильм: от замысла и первых эскизов до ожившей мультвселенной.

Студия «Союзмультфильм», подарившая нескольким поколениям Винни-Пуха, Карлсона, Умку и других любимых персонажей, отмечает юбилей 10 июня. Гости выставки «Фабрика чудес» узнают, как рождаются голоса персонажей в цехе звука, как статичные куклы и декорации превращаются в живых героев кукольной анимации, познакомятся с рисованной, кукольной, 3D- и другими техниками анимации. Многие экспонаты можно трогать руками, запускать и исследовать самостоятельно, а сопровождать путешествие по экспозиции будет аудиогид.

Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

«Нам девяносто, но чувствуем мы себя на девять!»' – девиз нашего юбилейного года, – поделилась председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. – Поэтому мы решили подарить своим зрителям выставку, которая будет одинаково интересна и взрослым, и детям и познакомит с магией создания анимации. Мы хотим, чтобы гости почувствовали себя частью этого творческого процесса, смогли заглянуть за кулисы и увидеть, как рождается чудо — наши мультфильмы. Юбилей — отличный повод напомнить о тех, кто стоит за волшебной сказкой «Союзмультфильма», и вдохновить новое поколение».

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Союзмультфильм — это голос нашего детства, язык, на котором разговаривают несколько поколений. Для нас большая честь поддерживать проект, который возвращает взрослых в их детство, а детям показывает, как рождается чудо. Сбер давно и искренне верит, что самые важные инвестиции — в семью, в эмоции, в общие воспоминания. Выставка «Фабрика чудес» — именно про это. Мы рады, что Казань стала частью большого юбилейного маршрута, и приглашаем каждую семью заглянуть по ту сторону экрана».

«Фабрика чудес» стартовала в Москве 15 июня, а 27 июня открылась в Нижнем Новгороде. За это время ее посетили более 16 тыс. человек. После Казани выставка отправится в Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск. В каждом городе проект станет частью большого юбилейного маршрута «Союзмультфильма» с показами любимых мультфильмов, тематическими активностями и атмосферой семейного приключения.

В рамках выставки для гостей будут также проводиться дополнительные активности: ежедневный показ мультфильмов, мастер-классы по выходным и встречи с любимыми героями.

Генеральный партнер Сбер.

Адрес: г. Казань, ул. Сибгата Хакима, 4 (Центр семьи «Казан»)

Посетить выставку можно каждый день бесплатно.

Средняя продолжительность посещения экспозиции — около 20-30 минут.

Требуется предварительная регистрация.

Регистрация на посещение выставки в Казани откроется 6 июля после 15:00

Возрастные ограничения: 6+