Экономика
30 мая 11:54
«Вечерняя Казань»

В Татарстане почти на тысячу рублей вырос минимальный потребительский бюджет

В Татарстане утвердили новый минимальный потребительский бюджет на первый квартал 2026 года. По сравнению с концом прошлого года он увеличился на 954 рубля и теперь составляет 28 948 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Минимальный потребительский бюджет — это стоимость набора товаров и услуг, который должен обеспечивать основные физиологические и социально-культурные потребности человека. По закону он не может быть ниже прожиточного минимума. Для сравнения, в 2026 году прожиточный минимум в Татарстане составляет 16 098 рублей на душу населения, для трудоспособных — 17 547 рублей, для пенсионеров — 13 844 рубля, для детей — 15 615 рублей.

За прошлый год показатель колебался: во втором квартале он равнялся 28 160 рублям, в третьем его снизили до 27 385 рублей, а в четвёртом снова подняли до 27 994 рублей.

Ранее сообщалось, что бюджет Казани скорректировали: добавлен миллион к поддержке молодых семей. Доходная часть увеличена на 113 миллионов.

С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

