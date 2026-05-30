Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане утвердили новый минимальный потребительский бюджет на первый квартал 2026 года. По сравнению с концом прошлого года он увеличился на 954 рубля и теперь составляет 28 948 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Минимальный потребительский бюджет — это стоимость набора товаров и услуг, который должен обеспечивать основные физиологические и социально-культурные потребности человека. По закону он не может быть ниже прожиточного минимума. Для сравнения, в 2026 году прожиточный минимум в Татарстане составляет 16 098 рублей на душу населения, для трудоспособных — 17 547 рублей, для пенсионеров — 13 844 рубля, для детей — 15 615 рублей.

За прошлый год показатель колебался: во втором квартале он равнялся 28 160 рублям, в третьем его снизили до 27 385 рублей, а в четвёртом снова подняли до 27 994 рублей.

