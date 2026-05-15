В Татнефти намерены добыть максимальное количество нефти
Итоговый объем топлива ограничен квотой ОПЕК+.
В 2026 году Татнефть рассчитывает на увеличение нефтедобычи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Наиля Маганова, сделанное в кулуарах «КазаньФорума».
Добыча ограничена квотой объединения ОПЕК+, в которое входит Россия. Татнефть добудет столько, сколько будет разрешено, добавил Маганов. Он надеется, что в этом году максимальный объем добытого топлива увеличат по сравнению с прошлым.
Напомним, что чистая прибыль Татнефти в 2025 году рухнула на 42 процента. Прибыль от продаж уменьшилась на 30,25 процента.
Ранее в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования пришли к выводу, что России придется, наоборот, сократить добычу нефти. Дело в ударах по НПЗ, санкциях и переполненных резервуарах.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.