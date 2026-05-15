15 мая 16:34
В Татнефти намерены добыть максимальное количество нефти

Итоговый объем топлива ограничен квотой ОПЕК+.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году Татнефть рассчитывает на увеличение нефтедобычи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Наиля Маганова, сделанное в кулуарах «КазаньФорума».

Добыча ограничена квотой объединения ОПЕК+, в которое входит Россия. Татнефть добудет столько, сколько будет разрешено, добавил Маганов. Он надеется, что в этом году максимальный объем добытого топлива увеличат по сравнению с прошлым.

Напомним, что чистая прибыль Татнефти в 2025 году рухнула на 42 процента. Прибыль от продаж уменьшилась на 30,25 процента.

Ранее в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования пришли к выводу, что России придется, наоборот, сократить добычу нефти. Дело в ударах по НПЗ, санкциях и переполненных резервуарах.

